Quand les animaux soignent les humains…

Chien, chat, cheval, lapin… les interactions avec les animaux ont un effet bénéfique indéniable, et scientifiquement prouvé, sur l’homme. La zoothérapie, ou thérapie assistée par l’animal, est un programme structuré d’interventions ou de soins qu'un thérapeute prodigue à son patient, avec l'aide ou en présence d'un animal. Elle vise à maintenir ou à améliorer la santé des personnes souffrant de divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques, comme la dépression et la schizophrénie, ou sociaux. La TAA est également activement utilisée dans la lutte contre les addictions (drogue, alcool).



Les interactions avec les animaux dans le cadre de la TAA, le plus souvent des chiens, ont pour objectif d’apaiser la personne en souffrance et de réduire son stress, afin d’augmenter les chances de réussite du traitement médical en place. La TAA a fait ses preuves dans la prise en charge de maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou encore dans des cas d’autisme infantile. Des personnes âgées, alors incapables d’interagir avec d’autres personnes, peuvent ainsi établir une relation privilégiée avec le chien et faire des progrès considérables. La TAA offre sans aucun doute des pistes intéressantes pour la prise en charge de telles affections, en parallèle des essais cliniques en cours pour la mise au point de molécules innovantes.