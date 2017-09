Rencontre avec le boxeur Johane Beauséjour

Johane Beauséjour.mp3 (143.47 Ko)



Bonjour Johane, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre discipline de prédilection, la boxe Muay-thaï?

"La Muay-thaï ou boxe thaïlandaise est un sport de combat originaire d'Asie.

Elle est différente de la boxe anglaise que tout le monde connait dans le sens où nous utilisons beaucoup d'autres parties du corps durant les combats. Nous pouvons porter des coups avec les pieds, les genoux, les coudes et nous effectuons également des saisies corps à corps, et surtout nous boxons pieds nus" .



Comment est née cette vocation pour la boxe? A quel âge avez-vous débuté?

"Ma vocation me vient de mon père qui a pratiqué plusieurs sports de combat, mais je n'ai réellement commencé à boxer qu'à l'âge de 23 ans. Cela dit j'ai toujours été très sportif; J'ai longtemps joué au football et j'ai également fait de la danse à un très bon niveau" .



Vous évoluez à un haut niveau, on imagine que cela demande beaucoup de rigueur; combien de fois vous entrainez-vous par semaine? Suivez-vous un régime alimentaire spécifique?

"Je m'entraine généralement deux fois par semaine. J'ai une bonne hygiène de vie et je surveille mon alimentation" ;



Combien de combats faites-vous par an?

"Je combats environ 10 fois par an" .



La Muay-thaï est moins médiatisée que la boxe anglaise, avez-vous des sponsors? Arrivez-vous à vivre de votre sport?

"J'ai des sponsors en effet et oui je réussi à vivre de mon sport" .



La boxe à la réputation d'être une discipline violente, que diriez-vous pour convaincre les parents qui hésiteraient à laisser leurs enfants à en faire une activité?

" Mon argument serait que le football fait bien plus de blessés que la boxe. De plus, c'est une discipline qui sert beaucoup dans la vie de tous les jours car elle aide à garder une certaine sérénité. Il ne faut surtout pas se servir de la boxe comme d'une arme mais plutôt la voir comme un art" .



Les femmes sont de plus en plus représentées dans cette discipline, quel regard posez-vous sur la boxe féminine?

"Pour moi c'est un sport comme un autre, qui se pratique très bien au féminin" .



Avez-vous des modèles dans le métier?

"Mes modèles sont Mohamed Ali, Mike tyson et Floyd Mayweather" .