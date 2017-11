Retour nostalgique de Nelson Panciatici

Duqueine.mp3 (146.53 Ko)



Tout est parti d'un coup de fil d'un spécialiste du slalom et propriétaire de plusieurs monoplaces Duqueine, Gérald Hervé, à Yann Belhomme, directeur général du team Duqueine Engineering, invitant Nelson Panciatici à participer à son premier slalom. L'expérience a été concluante avec une présence aux avant-postes dans toutes les manches et un plaisir non dissimulé de Nelson Panciatici. Le pilote d'endurance, habitué aux courses de FIA WEC avec l'équipe Signatech-Alpine et de V Endurance Series avec Duqueine Engineering, a découvert ce nouvel univers avec beaucoup d'enthousiasme.



Après avoir pris part à deux reprises au Rallye du Monte-Carlo, confirme une nouvelle fois sa polyvalence et son désir de découvrir différentes disciplines du sport automobile. Mais, si comme toujours il a cherché à réaliser les meilleures performances possibles, l'essentiel était ailleurs dans ce week-end qui a surtout constitué une très belle aventure humaine.

"Cela a été une super expérience pour le tout premier slalom de ma carrière, en plus j'ai été entouré d'une équipe de gens formidables et étais fier de piloter cette F3 construite par Gilles avec qui j'ai partagé beaucoup de beaux moments. Le slalom est une discipline qui demande une mise en action très rapide et j'aime ça, en plus la F3 Duqueine a gardé toutes ses qualités, notamment sur piste humide, ce qui nous a permis d'être dans le coup. L'ambiance dans le paddock est excellente et l'entraide entre les équipes aussi. Je suis prêt à remettre ça si l'occasion se représente" , a déclaré Nelson Panciatici.



Yann Belhomme : « C'était un très beau symbole de voir Nelson rouler dans une voiture construite pas Gilles il y a plus de 30 ans. Nelson roule avec nous depuis trois ans et il représente parfaitement l'esprit Duqueine Engineering. Il a montré qu'il savait très vite s'adapter pour se mettre au niveau des spécialistes du slalom. Je tiens à remercier Gérald Hervé et son équipe qui l'ont très bien accueilli. J'aurais aimé pouvoir être présent et vivre ce week-end aux côtés de Nelson mais nous avons suivi à distance avec Gilles. Nous sommes très heureux qu'il ait pu rouler dans la F3 Duqueine VG5. »