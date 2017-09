Riche saison culturelle à Montpellier

Montpellier.mp3 (123.06 Ko)



Surnommée "la surdouée", Montpellier est une métropole que l'on sait culturellement riche et dynamique. Fière de cette renommée, la ville propose cette année encore un panel d'activités qui plaira au plus grand nombre. En voici quelques exemples:



Le Musée Fabre rend hommage à deux grands artistes du XXe siècle, Francis Bacon et Bruce Nauman à travers l'exposition "L'art comme une expérience", fruit de la collaboration du musée avec le Centre Pompidou de Paris, qui met en confrontation les parcours de ces artistes à travers une soixantaine d’œuvres. L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 novembre 2017.



"Le marché des Estivales" fait partie des évènements incontournables de cette saison. Cette féria permettant de découvrir les richesses culinaires locales a lieu chaque vendredi sur l'esplanade Charles de Gaulle à quelques mètres de la célèbre place de la Comédie. Des dizaines de commerçants et producteurs vendent des spécialités culinaires régionales comme le riz de Camargue, la tapenade, les huîtres du bassin de Thau, ou encore du vin languedocien. Des bouquinistes viennent également vendre leurs trésors sur les étals des Estivales. Une bonne occasion d'étoffer sa collection de livres.



La musique est mise à l'honneur un peu partout en ville. Des musiciens donnent des concerts de rue gratuits presque tous les jours de la semaine. Le Domaine d'O, grande salle de spectacle locale organise également des évènements musicaux comme "la nuit argentine" durant laquelle se produira le groupe Electro tango "Otros Aires" ou comme le très attendu concert du groupe Sanseverino qui aura lieu le 20 octobre 2017. Le domaine proposera en outre des pièces de théâtre et des spectacles de danse.



Le cirque Arlette Gruss s'installe au Zénith de la ville jusqu'au 10 septembre et proposera des numéros plus exceptionnels qui raviront petits et grands.



Il n'est donc pas étonnant que Montpellier soit officiellement nominée aux "Leading Culture Destinations Awards 2017" dans la catégorie "ville culturelle émergente de 2017" face à Athènes, en Grèce et Tong-Li, en Chine. Un prix saluant le dynamisme permettant la diversité, l’épanouissement et l’émergence des cultures dans une ville.