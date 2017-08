Salles de sport low-cost: un succès phénoménal

Fitness low-cost.mp3 (345.3 Ko)



Neoness, Gyga Gym ou encore Keep Cool, ces noms doivent certainement vous être familiers si vous résidez en Île-de-France.

En effet, des dizaines de salles de sport à bas prix (traduction littérale) ont ouvert leurs portes ces dernières années et la cadence risque encore de s’accélérer en raison de la demande toujours plus importante.



Ce concept né en Allemagne dans les années 2000 a su séduire des milliers d'adeptes grâce à une formule simple: proposer des activités sportives à des prix très attractifs; un abonnement annuel coûte moins de 400 euros. Une petite révolution dans le monde du fitness en France auparavant dominé par les géants du marché Club Med Gym et Moving dont les tarifs oscillent entre 700 et 1.000 euros en moyenne. Plus besoin de se ruiner donc pour faire du sport en salle.



Le public a rapidement adhéré à cette tendance d’autant plus que le matériel mis à la disposition des clients est de bonne qualité. Les tapis roulants, vélos elliptiques, rameurs et les appareils de musculation sont à la pointe de la technologie tout en étant simples à utiliser. Nul besoin d’être un sportif aguerri pour se lancer.



Facile de comprendre le succès que rencontrent ces clubs auprès des diverses tranches de la population. La clientèle qui fréquente les salles low-cost est assez variée, les adhérents ayant entre 16 et 65 ans et étant issus de toutes les catégories socio-professionnelles.