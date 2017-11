Salon du chocolat 2017: Les chocolatiers français à l'honneur

Toujours du côté des Français, en section #B25 on retrouve le stand tenu par le chocolatier Hubert Baron, venu de St-Martin-La-Garenne et spécialisé dans les fontaines en chocolat. Il nous explique qu'il a consacré plusieurs années à étudier les techniques industrielles avant de créer en 1982 la toute première fontaine en chocolat commercialisée. En 2004, il fonde sa société Baron Cocoa et innove encore plus ses fontaines avec un système qui fonctionne 24h/24h avec que du chocolat. Il dépose ainsi deux brevets, un pour le design et un pour le système mécanique. Sur son présentoir on observe ses trois modèles: la comtesse Cocoa, la princesse Cocoa et la déesse Cocoa. Ces fontaines toutes en chocolat sont fabriquées et assemblées dans des ateliers en France et son commercialisées dans le monde entier.



En #D41 entre bouquets de fleurs en dragées chocolatées et escarpins en chocolat nous reconnaissons le stand de l'enseigne HSB (Hors des sentiers battus). Avec 20 ans d'expérience venus du Doubs en Franche-Comté ces chocolatiers nous expliquent que le but était de créer quelque chose d'original: "La première chose que nous avons créé sont les escarpins. Puis le but était de trouver des nouveautés tous les ans. On a continué avec les bouquets de fleurs en chocolat, et cette année on innove avec les saucissons et fromages tout en chocolat" , nous déclare un des chocolatier. Un présentoir coloré et plein de vie qui nous donne envie de tous déguster et sans modération!