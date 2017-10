Se préparer à bien dormir

Manger copieux après 22h est une très mauvaise idée. Non seulement vous risquez de prendre du poids sur le long terme et en plus de cela, votre organisme n’aura pas le temps de digérer avant d’aller au lit. Il y a alors de fortes chances que vos nuits soient difficiles voire douloureuses à cause d’un ventre lourd et ballonné. Essayez autant que possible de manger aux alentours de 19-20h, et si vous devez manger tard, préférez les légumes accompagnés d’une ou deux cuillères de céréales (riz, pâte, blé etc.). La viande, lente à digérer est à mettre de côté ainsi que les fruits et sucreries qui vous seront bien plus utiles pour petit-déjeuner.