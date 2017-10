Sevrage tabagique: la méthode douce

Sevrage tabagique.mp3 (340.41 Ko)



Quelle est votre méthode d'arrêt de tabac?

Le tabagisme est un grand sujet de santé publique et étant ancien fumeur moi-même, j'ai décidé de cibler mon aide aux patients désirant arrêter de fumer, par de la *mésothérapie auriculaire homéopathique . Je pratique la mésothérapie depuis 1988. La session de désaccoutumance à la nicotine se déroule en deux étapes: d'abord une thérapie collective est ouverte par un speech expliquant les méfaits du tabagisme (avec des mots forts d'un ancien fumeur), et donnant des conseils pour contre-carrer le message du cerveau réclamant une taffe; puis, il y a la séance individuelle d'injections mésothérapiques au niveau des deux oreilles. Le mélange injecté est destiné à lutter contre l'envie de fumer et l'état de manque, il va aussi donner le plus souvent le dégoût de la cigarette. Au préalable, il y a mise en condition lors de la prise de rendez-vous, où les patients sont préparés psychologiquement au sevrage tabagique, même par l'achat des paquets de cigarettes proportionnellement au nombre de jours restant jusqu'à la séance.



Pourquoi vous êtes-vous précisément penché sur la question de l'arrêt de la cigarette?

La cigarette est source de pathologies graves et multiples, allant essentiellement des maladies cardio-vasculaires (Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, anévrysme aortique, macro et microangiopathies...), aux cancers (broncho-pulmonaires, ORL nécessitant souvent une trachéotomie à vie, cancer de la vessie - avec souvent mutilation par ablation de la vessie, les urines étant alors recueillies dans une poche extérieure par une stomie -, à la bronchite chronique se compliquant de l'insuffisance respiratoire sévère, traitée par oxygénothérapie dans les stades terminaux...

J'exerce depuis bientôt 30 ans révolus, et en aidant les patients à arrêter de fumer, j'ai l'impression de faire plus efficacement mon métier de médecin, car la prévention est bien plus efficiente que de soigner des maladies établies. J'aide d'avantage les gens en leur évitant des complications souvent dramatiques, qu'à les accompagner une fois les pathologies gravissimes déclarées, m'évitant ainsi de les escorter dans la déchéance de la dignité humaine qu'est la mort.

Fumer est une "saloperie"! Le tabac rend les fumeurs addicts et puants, les fumeurs sont des toxicomanes, n'ayons pas peur des mots, oui les fumeurs sont des toxicomanes à la nicotine.



Combien de temps avez-vous mis pour élaborer cette méthode?

Mes recherches étaient très courtes, 14 mois. J'ai été conseillé par un ami pharmacien homéopathe en retraite. Le plus dur a été de trouver les produits homéopathiques injectables que je voulais.



Comment avez-vous testé ce moyen anti-tabac?

J'en ai parlé à certains de mes patients fumeurs, qui n'arrivaient pas à arrêter de fumer. Ils se sont proposés d'être des "cobayes" pour mes injections. Je rappelle que les produits injectés sont purement homéopathiques, ayant chacun une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Après avoir fait suffisamment de tests concluants, je me suis décidé à faire la première séance officielle en mai 2012.



Vous dites que cela fonctionne généralement 7-8 fois sur 10. Lorsque cela ne fonctionne pas, quelles en sont les raisons évoquées par les patients?

Il n'est pas facile d'arrêter de fumer, quel que soit le moyen. Les raisons d'échec sont multiples. Tous les sujets ne sont réceptifs à l'homéopathie, puis, parfois, des patients emmènent au rendez-vous d'autres personnes qui ne sont pas prêtes psychologiquement à arrêter de fumer. Quand le stress professionnel ou familial n'est pas géré, l'échec n'est pas loin. Il faut accepter de se dépenser physiquement pour lâcher la pression accumulée autrement qu'en allumant la "clope". Enfin, il arrive que les gens ne soient simplement pas prêts.



Pour conclure, que souhaitez-vous rajouter?

Un conseil pour les non-fumeurs: ne dites surtout pas à un fumeur que ce n'est pas bien de fumer, qu'il doit arrêter de cloper car vous lui donnerez encore plus envie de tirer une taffe, vous aurez l'effet inverse de celui escompté. Parfois, il lui faut simplement attendre le "trop plein de la clope" pour qu'il ait vraiment envie d'arrêter de fumer, et il peut arriver que ce soit une mort subite d'un proche par infarctus myocardique ou par cancer, qui provoque le déclic, le choc psychologique, la peur de mourir.

Un conseil aux fumeurs: Le coup de la roulette russe va partir tôt ou tard, arrêtez de fumer avant qu'il ne soit trop tard, que ce soit par la mésothérapie auriculaire, ou par un autre moyen, vous verrez, vous vous sentirez libérés de cet esclavagisme à la nicotine, une nouvelle vie va commencer, une nouvelle vie va se prolonger.

Une chose est sûre, une complication du tabagisme, ça n'arrive pas qu'aux autres.



* Mésothérapie auriculaire homéopathique: injections par seringue d'une substance homéopathique, au niveau des oreilles