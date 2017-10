Soudan: cap sur le marché mondial

Economie Soudan.mp3 (1.69 Mo)



Autrefois, aux premières décennies qui ont précédées son indépendance, le Soudan fut un pays prospère dont la monnaie (le livre) rivalisait sur le marché des devises avec le dollar américain. Au crépuscule des années 1970, le Soudan a sombré dans un cauchemar constitué de conflits armés et de sanctions internationales. Lequel cauchemar n’a cessé d’accompagner le Soudan au cours des 50 dernières années.



Trois décennies de guerre entre le nord musulman et le sud chrétien se sont soldées par la sécession de régions pétrolifères du sud. 14 ans d'affrontement entre milices arabes et populations autochtones de la région du Darfour ont fait de la région de l’ouest le théâtre de l’une des crises les plus sanguinaires au monde. Deux décennies de sanctions économiques américaines ont saigné à blanc les caisses de la capitale soudanaise.



Déclaré État paria membre du club "axe du mal" pour son présumé soutien aux groupes terroristes et exclu du marché international en conséquence, le Soudan s’est vu obliger à passer frauduleusement entre les mailles de l’embargo américain, tantôt pour importer du marché nord coréen de quoi équiper son armée et tantôt pour vendre ses produits sur les marchés du golfe arabique.



Au fil d'années, Khartoum a appris à faire du commerce international, via ses réseaux intermédiaires clandestins, en contournant les portes officielles du marché international hermétiquement fermées par les États-Unis. Désormais, les sanctions imposées sont à moitié levées par le locataire de la Maison blanche qui déclare que Khartoum est dorénavant fréquentable. Tout au moins économiquement.