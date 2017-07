Sport et présidentielle: du plan de campagne à la réalité

Macron et le sport.mp3 (330.2 Ko)



" Quand on participe, je préfère gagner ", telle est la philosophie de vie de Emmanuel Macron. Pour le jeune politicien, le sport bien plus qu’une activité physique est une opportunité d’émancipation, de découverte et de dépassement de soi. Ses premières semaines à l’Élysée en témoignent.



Lei 24 juin 2017, à l’occasion des journées olympiques organisées pour la promotion de la candidature aux JO 2024, le président s’est investi. Après un échange de quelques balles de tennis avec Marion Bartoli, Lucas Pouille, Michaël Jeremiasz et Fabrice Santoro, il s’est essayé au tennis-fauteuil. Et sa participation ne s’arrête pas là. Ancien boxeur, c’est avec envie que Emmanuel Macron a une fois de plus tombé la veste pour livrer une initiation de boxe aux côtés de Samir Machrouh.