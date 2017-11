Succès du gaming à Paris

L'e-sport devient même aujourd’hui un vrai métier. Des passionnés, à force d'heures d’entraînement, se sont transformés en professionnels reconnus. Les meilleurs joueurs de "Counter Strike" par exemple touchent jusqu'à 10.000€ de salaire fixe et sont sponsorisés par des grandes marques. A cela s'ajoutent les droits de diffusion de leurs exploits en ligne et les sommes remportées dans les tournois internationaux, entre 500.000 et 860.000€. Par ailleurs, ce secteur porteur offre une grande diversité de métiers, encore assez méconnus en France, créateur, développeur, éditeur, producteur, distributeur.



En plus de ces célébrités du e-sport et autres youtubeurs, le salon a aussi reçu des membres du gouvernement et Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, bon indice de l’importance grandissante du secteur. Avec un chiffre d'affaires de 1,29 milliard d'euros sur le premier semestre 2017 et une croissance de 14% sur les six premiers mois, le marché du jeu vidéo connaît une année historique et n’est pas prêts de s’essouffler!



Comment le pourrait-il? 47% des Français jouent aujourd’hui à des jeux vidéo, et en 2016, le jeu "FIFA 17" a été le " bien culturel le plus vendu " en France. Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) estime même que " le jeu vidéo peut légitimement ambitionner de devenir le premier marché des industries culturelles ". Le gaming, une industrie à suivre donc…