Thanksgiving, emblème de la culture américaine

"Merci pour le don" . Il s'agit de la traduction littérale de Thanksgiving. Plusieurs théories existent quant à l’explication de cette fête traditionnelle américaine. Selon une première théorie, les origines remontent au milieu du XVIIe siècle plusieurs mois après l'arrivée du "Mayflower" en 1621 sur les côtes est-américaines, avec à son bord de nombreux colons venus d'Europe. Un jour d'action de grâce aurait été instauré afin de remercier Dieu de leur avoir fait découvrir des terres si fertiles et rencontrer des populations locales si généreuses, les ayant notamment aidés à maîtriser des techniques d'agriculture nouvelles.



La tradition veut que lors du premier Thanksgiving, colons et Amérindiens aient partagé des dindes rôties. Une autre explication, plus populaire, veut que cette fête ait été instaurée en 1623 suite à des pluies ayant préservé d’importants stocks de céréales.



C'est en 1863 que Thanksgiving devient une fête nationale, sous l'impulsion du président Lincoln. La tradition américaine veut qu'on la passe en famille, autour d'un repas constitué d'une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre ou de patates douces, d'une gelée de canneberge et d'une tarte à la citrouille.