Tony Allen sort l'album "The Source"

The Source.mp3 (264.49 Ko)



De lui, Fela disait qu’il jouait comme "cinq batteurs" . Sans lui, le porte-parole nigérian n’aurait sans doute pas trouvé sa voie: l’afro-beat. Une formule que Tony Allen élabora en s’inspirant notamment du jazz et de ses batteurs, à commencer par Art Blakey, messager de la Blue Note qui fut l’une de ses premières idoles. Une influence qui ne l’a pas quitté, puisqu’il vient d’enregistrer le projet "Une autre façon d’écouter le jazz" qui trottait dans sa tête depuis longtemps.



Le 8 septembre 2017, il sort "The Source" qui a été enregistré en compagnie du tromboniste Daniel Zimmermann, du saxophoniste Rémi Sciuto, du contrebassiste Mathias Allamane, du claviériste Vincent Taurelle, qui avec Bertrand Fresel a produit l’album. Parmi les autres invités figurent le guitariste camerounais Indy Dibongue et le fidèle Damon Albarn, qui intervient au clavier sur "Cool Cats".