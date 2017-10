Mohamadou Diallo.mp3 (727.35 Ko)



Le magazine bimestriel d’information, Cio Mag est un support d’information et de veille technologique au service des DSI et des principaux décideurs du secteur IT. Placé sous le signe de l’innovation et du partage des usages en vue de promouvoir le développement des systèmes d’information comme facteur de performance au service des entreprises, Cio Mag s’efforce de donner la vision la plus objective de l’évolution des technologies, des projets et des métiers de l’informatique.



Il est à l’origine de la création de plusieurs clubs DSI en Afrique, et organise régulièrement des IT Forum en collaboration avec ces clubs. C’est l’occasion de réunir les principaux acteurs de l’écosystème numérique africain pour échanger sur les problématiques locales. L’IT Forum du Sénégal qui a eu lieu les 21 et 22 février 2017 à Dakar, a par exemple été l’occasion entre autres pour Jacques Moulin, Directeur Général de Sofrecom de parler du rôle et des responsabilités des opérateurs télécommunications dans la transformation digitale en Afrique.



Depuis six ans, Cio Mag organise à Paris les ATDA, une rencontre qui réunit des acteurs politiques, des opérateurs économiques autour des enjeux de la transformation digitale en Afrique. À l'occasion de la sixième édition parisienne prévue du 25 au 27 octobre 2017 à Bercy, (au ministère de l’Économie et des Finances à Paris), 20 ministres et 500 décideurs africains sont attendus pour dresser les enjeux et les perspectives de ce qui représente un levier de développement important pour le continent africain. Ces assises ont pour socle un partenariat avec la DGE (Direction générale des entreprises) pour fusionner l’organisation des Journées Afrique Développement Numérique et les Assises de la transformation digitale en Afrique et en partenariat avec le ministère français des Affaires étrangères afin de mutualiser les efforts.



Des sujets comme la gouvernance électronique, la cybersécurité, les data-center ou le m-paiement seront au cœur des échanges. Ce sera l’occasion de tirer un bilan annuel de la situation numérique du continent, en présence de décideurs publics et de chefs d’entreprise. Ces assises permettront de définir une feuille de route commune sur le numérique dans la perspective du sommet Union africaine/Union européenne qui se tient à Abidjan fin novembre 2017.



Cette 6e édition, tournera autour de quatre objectifs majeurs: dresser le bilan de la situation numérique africaine; renforcer la coopération entre décideurs africains (privés-publics); préparer le sommet UA-UE 2017; échanger sur les bonnes pratiques entre professionnels de haut niveau et servir de plateforme de choix pour les affaires.



Président fondateur du magazine Cio Mag et principal organisateur des ATDA 2017, Mohamadou Diallo explique: " L’édition de cette année se tiendra juste à un mois de l'organisation du sommet Union européenne/Union africaine prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. Un rendez-vous important qui doit redéfinir le cadre de la coopération entre l’Afrique et l’Europe. Les Assises se tiennent en deux phases. Une première à Paris et une seconde à Abidjan en marge du Sommet UE/UA. Cette année, l’Union africaine et l’Union européenne ont décidé de mettre l’accent, pour la première fois, sur le numérique et les télécommunications. Y prendront également part le CIGREF et l’Alliance Africaine des DSI en cours de création ".



Plateforme de rencontres de haut niveau entre Africains, Européens, Asiatiques et Américains depuis 2011, les ATDA permettent aux décideurs d’échanger sur les meilleures pratiques, et d’identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités d’affaires.