Tribune: au Québec un forum de l'emploi à domicile fait un tabac

Au Québec, comme partout ailleurs, la vie devient de plus en plus dure... et joindre les deux bouts n'est pas chose facile. En effet, plusieurs Québécois sont obligés de cumuler deux emplois pour pouvoir payer les piles de factures qui s'entassent à la fin de chaque mois. Entre factures de téléphone, assurances, internet, loyer, on ne sait plus où donner de la tête!



Un forum sur internet, regroupant les personnes souhaitant faire carrière sur internet ou simplement gagner quelques dollars supplémentaires a été lancé depuis quelques mois par un groupe d'experts en la matière. Le forum a tout de suite été acclamé et a eu un succès retentissant dans la province francophone.



"Avec plus de 13.230 membres, à ce jour, nous pouvons dire que nous sommes le portail n°1 de l'emploi à domicile en francophonie et en Amérique du nord" , précise François M., contacté par téléphone qui explique que la prochaine session est bientôt prévue, visant le recrutement de nouveaux profiles tels les mères au foyer et les personnes souffrant de déficiences physiques. " Nous voulons donner leur chance à toute personne qui veut s'en sortir et réussir" continue François.



Il semble toutefois que le forum soit très sélectif et exigeant dans ses admissions, plusieurs candidats nous ont rapporté que leurs candidatures auraient été refusées sans possibilité d'appel. Pour ces personnes, trouver un emploi devra se passer en dehors du fameux forum, ils devront compter sur eux-mêmes!



Selon des statistiques du gouvernement canadien, environ deux millions de Canadiens auraient opté pour un emploi à domicile, la majorité de ces employés exercent les métiers de traducteur, rédacteur web, panéliste, télétravailleurs ou sont affiliés à des grandes plateformes sur internet tels que Amazon, Ebay et Clickbank. Bien que cette opportunité existe bel et bien, il semble que très peu de compagnies sérieuses s'occupent de cette massive demande d'emploi.