Un basketteur français à l'honneur à New York

Ça faisait des années qu'on l'attendait. Enfin, et pour la première fois de l'histoire de la NBA, un Français, formé en France a été sélectionné dans le Top 10 de la Grande Ligue, lors de la traditionnelle Draft à New York. C'est d'ailleurs les Knicks de la Grosse Pomme qui ont choisi Frank Ntilikina, meneur de jeu de la SIG de Strasbourg en huitième position.



Il retrouvera donc celui qui avait été le Français drafté le plus haut avant lui, Joachim Noah, dans les rangs new-yorkais. Contrairement à Noah qui est né aux USA, et n'ayant jamais revendiqué un profond attachement à l'équipe de France, Ntilikina lui a porté le maillot bleu depuis son plus jeune âge dans les sélections jeunes. Âgé de 18 ans, il s'apprête à marcher sur les pas de Tony Parker, en démarrant dans le cinq majeur des Knicks dès sa première saison. Il aura la lourde tâche de faire renouer la célèbre franchise avec les Playoffs, qu'ils n'ont plus goûtés depuis quatre ans maintenant.



Mais avant cela, il effectuait dès le lendemain de la Draft le retour en jet privé pour Chalon, ou il jouera son dernier match pour Strasbourg, en finale du championnat de France de basket-ball. Il retrouvera sa nouvelle équipe dès juillet 2017 pour le début des camps d'été, afin de découvrir ses nouveaux camarades. Dans le lot, un certain Carmelo Anthony, futur Hall of Famer, Porzingis, le génial Letton pourtant annoncé sur le départ. Et son nouveau président, la légende du coaching Phil Jackson.