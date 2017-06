Un boulanger au service de l'Elysée

Meilleure baguette.mp3 (173.06 Ko)



Vous cherchez la baguette d'Emmanuel Macron? Direction le 193, rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris.



Le concours de la meilleure baguette de tradition française est organisé depuis 1994 par la mairie de Paris avec la Chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers (CPABP). 15 membres qui composent le jury, en majorité de professionnels, sont chargés de désigner la meilleure baguette parmi les 200 en compétition.

Le fameux pain doit répondre à plusieurs critères bien définis. Cuisson, mie, goût, odeur et aspect sont les cinq clefs de la réussite. Mais attention, les récompenses aussi mettent l'eau à la bouche. Un gain de 4.000 euros et l'honneur d'être le fournisseur officiel de l’Élysée pendant un an, voilà ce que remporte le grand vainqueur de la 23e édition du concours.



Sami Bouattour a donc gagné le fameux prix le 4 mai 2017. Mais l'artisan n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà obtenu le deuxième prix du concours en 2015.

En plus d'une quinzaine de baguettes par jour à l’Élysée, la boulangerie, située dans le quartier de Butte-aux-Cailles, fait sensation, en soirée surtout et le week-end bien entendu (mais ça c'était déjà le cas avant!). La file d'attente est longue, très longue, et mieux vaut être patient.

Et pour patienter, dès l'extérieur, on peut apprécier les différentes pâtisseries proposées, car la boulangerie est aussi une pâtisserie.