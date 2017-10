"Un grain de sable", par Robert W. Service

Un grain de sable, Robert W. Service.mp3 (705.96 Ko)



Imagine que le firmament ne connaisse aucune limite

Et comme le soleil renait chaque jour,

Il semble évident d’en déduire

Que notre terre ne peut être la seule et unique.

Les innombrables constellations abritent

Peut-être un million de mondes,

Avec pour chacun un Dieu vénéré ou rejeté

Qui nous entraine vers notre destinée.



Réfléchis un instant! Un million d’astres ou plus

Guide chaque être vivant,

Et au-dessus actionnant chaque rouage

Un grand horloger.

De telles immensités cosmiques me réduisent à néant;

Mon esprit vacille;

En dernier recours, je trouve du réconfort

Dans les petites choses du quotidien.



Et maintenant, regarde! Dans la paume de ma main,

Pendant que la terre tourne sur son axe,

Je tiens un simple grain de sable

En cherchant sa signification.

Ah! Si je pouvais voir au-delà,

Et détenir la connaissance pour comprendre cette inconnue,

Je sais que ce grain de sable résoudrait

Le grand mystère de l’Univers.