Une belle découverte de la pop française

Keep Dancing.mp3 (202.86 Ko)



Ces trois jeunes étudiants parisiens font bouger l’auditeur à coups de fun et de cold pop, un son anglais matinée d'influences funky, avec surtout une empathie immédiate. Après avoir fait craquer les Inrockuptibles qui les ont invités à jouer à leur festival et Étienne Daho qui leur a tiré le portrait, le groupe commence à se faire un nom en multipliant les concerts.



Après "Fix me now", c'est "Rhum & ginger magic" la nouvelle carte de visite sonore de ce trio parisien qui suscite déjà un beau bouche à oreille. Keep Dancing Inc. prépare son premier album.