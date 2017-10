Une semaine à notre goût

Semaine du goût.mp3 (652.24 Ko)



Place aux "leçons de goût"! Des milliers d'écoliers français ont été initiés à la découverte de la saveur des aliments et au concept du "bien manger" lors de la semaine de goût, qui a célébré son 28e anniversaire cette année. Éleveurs, artisans, boulangers, maraîchers et autres professionnels de l'agriculture, du bétail et/ou de l'alimentation se sont succédés auprès des enfants, bien décidés à leur faire découvrir des produits savoureux, colorés, mais aussi et surtout bénéfiques pour la santé.



Cette exploration culinaire a permis, entre autres, la mise en place de divers ateliers à la fois pédagogiques et divertissants. Ainsi, les jeux sur les fruits et légumes proposés dans de nombreuses écoles en France, ont connu un franc succès. Si la salade, le petit pois, le haricot vert, le brocoli, la banane, la pomme ou encore l'orange ont pu être rapidement démasqués par les enfants, d'autres fruits et légumes, en revanche, ont été sources d'interrogations. Le panais, le rutabaga, le céleri rave, le topinambour, le fenouil, le pâtisson, le coing, l'airelle, et le kumquat font partie de la liste des (anciens!) inconnus. D'autres variétés, plus atypiques, ont également été proposées comme la carotte violette, la courge à la peau bleue, la christophine, et la poire de terre.



Une seconde activité a fait l'unanimité auprès des élèves. Il s'agit de "la découverte des goûts en aveugle". Le déroulement de l'activité est assez simple: les volontaires acceptent qu'on leur cache les yeux, à l'aide d'un bandeau par exemple; ils doivent alors retrouver la saveur d'un aliment grâce à trois de leurs quatre autres sens: le goût, l'odorat et le toucher. Bien évidemment, les saveurs de base ont été mises à l'honneur: l'acidité du citron ou de l'abricot cuit, l'amertume du cacao à 99% ou de la chicorée, la puissance iodée des coquillages, le goût sucré du sirop d'agave. Seul le fameux "umami" (glutamate) a été volontairement mis de côté. Mais le jeu a parfois donné lieu à d'autres initiations culinaires: le piquant du piment, l'association sucré-salé avec la découverte du saumon caramélisé, ou encore le test de la saveur aigre-douce avec la dégustation de quelques spécialités asiatiques.



Enfin, une majorité d'élèves, de la maternelle à la terminale, ont pu déguster divers plats, gastronomiques, régionaux, exotiques, de la terre et de la mer, ou 100% végan, à la cantine scolaire. En effet, des menus originaux ont été proposés aux jeunes durant toute la semaine du goût.