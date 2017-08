Une spécialité du Berry: le radillat

Recette radillat.mp3 (437.35 Ko)



Le radillat ou pain bénit* (ou parfois pain de Saint-Vincent) est une spécialité culinaire berrichonne, surtout vendue dans le Bas-Berry (La Châtre, Sainte-Sévère, Crevant, Pouligny-Notre-Dame…).



Il peut être présenté sous deux formes: une petite galette ovale ou un rectangle proposé parfois à la découpe. L’épaisseur du radillat dépendra de la recette choisie. En effet, il peut être plus ou moins "lardé" selon la quantité de beurre utilisé pour sa confection, le rendant ainsi moelleux ou croquant. La pâte est souvent piquée sur le dessus mais elle peut-être aussi torsadée.



Ce petit pain était béni lors des offices religieux, notamment à la messe de Saint-Vincent. On le coupait alors en petits morceaux pour le distribuer aux paroissiens qui le consommaient durant l’office. A Nohant, il est encore proposé suite à la messe de Sainte-Anne au vin d’honneur.

À déguster avec le café, au petit-déjeuner… ou au goûter.



*Attention à l’orthographe! On écrira "pain bénit" avec un "t" puisque son origine est liée à une bénédiction liturgique.