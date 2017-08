Une spécialité du Gard: la fougasse d'Aigues-Mortes

Recette fougasse.mp3 (831.83 Ko)



La fougasse d’Aigue-Mortes est une brioche moelleuse parfumée à la fleur d’oranger et saupoudrée de sucre. Véritable emblème de la cité médiévale, on la trouve sur de nombreux marchés du Gard et de l’Hérault. A l’origine, on la servait à Noël, elle faisait partie des treize desserts provençaux.



Le saviez-vous?

La fougasse est appelée "fouasse" ou "fouace" en région centre-Val de Loire d’où elle serait originaire. Ainsi, Rabelais évoque les "Fouassiers" dans son roman "Gargantua" et le "Roman de Renart" présente les " fouaces tourangelles faites de fine fleur de froment délayée avec beaux moyeux d’œufs et de beurre, safran, épices et eau ".