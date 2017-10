Vendredi 13, jour particulier?

Vendredi 13.mp3 (135.02 Ko)



Le nombre 13 est au centre de nombreuses superstitions. Le terme technique pour qualifier la peur du nombre 13 est triskaidékaphobie, et pour la phobie du vendredi treize paraskevidékatriaphobie. L'association de celle-ci avec l'arrestation de Jacques de Molay, grand-maître des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 serait une invention récente.



De manière générale, le 13 du mois tombe plus souvent un vendredi qu'un autre jour de la semaine. En fait, un cycle grégorien dure 400 ans, et 400 ans = 146.097 jours (146.000 jours et 97 jours en plus qui correspondent aux 29 février). En 400 ans, on a un nombre de semaines entières: 146.097 / 7 = 20.871 semaines, d'où la fin d'un cycle grégorien. Cependant, en 400 ans, on a 4.800 mois, et 4.800 n'étant pas divisible par 7, certains jours de la semaine tomberont plus souvent le 13 que les autres; par un calcul (par exemple informatique), il s'avère que ce jour est le vendredi. (Source: B. H. Brown, "Solution to Problem E36", American Mathematical Monthly, vol. 40, issue 10 (1933), p. 607; Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels IV, 2007, p. 367.)



L'éventualité d'un vendredi 13 apparaît une à trois fois par année. Il y a trois vendredi 13 par an si, et seulement si le premier jour de l'année est un jeudi pour une année non bissextile et un dimanche pour une année bissextile.