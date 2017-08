Vie ailleurs, meilleure vie ici…

Vie ailleurs.mp3 (684.94 Ko)



La possibilité de vie sur une planète autre que la Terre a toujours été perçue comme un grand espoir pour l’Humanité. En effet, nous atteignons actuellement un stade de chaos, foisonnant d’angoisses quant à notre devenir en tant qu’individu, mais surtout en tant que tout complètement perdu au sein d’une terre que l’on arrive plus à gérer. Ces éventuels êtres provenant d’une galaxie plus ancienne que la nôtre, pourraient fort probablement détenir des savoirs technologiques plus avancés, des outils scientifiques plus performants, et des remèdes aux maladies que l’on a certifiées incurables.



L’espoir qu’allume en nous l’existence de la vie extraterrestre n’est pas seulement d'ordre technologique ou scientifique, mais elle touche également à la sphère spirituelle. Avoir un élément de comparaison neuf, d’une civilisation radicalement éloignée de la nôtre, nous arracherait de notre ethnocentrisme destructeur pour s’ouvrir au Cosmos.



Enfin, cette opportunité résoudrait la question de la surpopulation qui inquiète. une personne sur cinq n’a pas accès à l’eau potable; un conflit mondial pour l’eau aurait des conséquences catastrophiques… Les denrées alimentaires ne seront pas suffisantes, ce qui provoquera des famines et accentuera les inégalités Nord/Sud.



La découverte d’un nouveau territoire habitable s’apparente ainsi à la venue du Messie, venu sauver un monde au bord du gouffre…