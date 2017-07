Vie associative: prix de l'écriture théâtrale du P.E.N. Club de Monaco

Prix écriture théâtrale.mp3 (1.1 Mo)



Le "Prix d’écriture théâtrale" du P.E.N. Club de Monaco a été remis le 22 mai 2017 au Centre méditerranéen d’études françaises de Cap d’Ail. Ce prix s'inscrit dans le cadre des "Rencontres théâtrales Jean Cocteau", événement créé en partenariat avec le Centre méditerranéen et la Direction de l’éducation nationale monégasque, qui a réuni 7 troupes de théâtre pendant trois jours, issues de collèges et lycées (trois monégasques, deux français, un italien, et un espagnol).



De 20h à 22h, un public nombreux a assisté aux représentations des saynètes inspirées par l'œuvre polymorphe de Jean Cocteau, dont la durée ne devait pas excéder chacune 15mn. Furent convoqués sur scène les personnages mythiques, du Bel indifférent à Thomas l’imposteur, en passant par la Belle et la Bête, mais aussi des créations originales en résonance avec l’œuvre coctalienne, dans un travail d'écriture et de mise en scène souvent remarquable, magnifié par le cadre du théâtre antique décoré par la main même de l’artiste.



À la fin des représentations, Jean-Yves Giraudon, président du P.E.N. Club de Monaco remettait le "Prix d'écriture théâtrale" à la troupe du lycée Henri Matisse de Vence: une œuvre d’art en bronze représentant une plume, réalisée par la plasticienne monégasque Belinda Bussotti, et un diplôme pour chacun des participants.

Le texte lauréat avait été préalablement choisi par un jury présidé par Alain Pastor, membre du P.E.N. Club, écrivain, chevalier des Arts et des Lettres.

Une soirée où a soufflé l'esprit de Jean Cocteau, qu'entretiennent avec conviction les directeurs du centre, Erik Debrielle et Gilles Cappadoro et toute leur équipe.