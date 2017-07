Vie associative: prix littéraires du P.E.N. Club de Monaco

Prix Littéraires PEN Club 2017.mp3 (1.09 Mo)



Parmi les nombreux invités, on reconnaissait de nombreuses personnalités monégasques et françaises. La grande romancière Marie-Hélène Lafon, notamment lauréate du "Prix Goncourt de la nouvelle" en 2016, lui donnait un lustre culturel exceptionnel en participant à cette cérémonie en tant que présidente du jury du "Prix Lunel 2017".



Le président du P.E.N. Club, Jean-Yves Giraudon a présenté son association et ses activités qui visent essentiellement à la promotion de l’écriture sous toutes ses formes, notamment par l’organisation de prix littéraires, dont deux étaient remis lors de cette cérémonie.



Le "Prix des 1000 mots", destiné aux lycéens, est remporté cette année par Giulio Gaddi, élève de première littéraire au Lycée Albert Ier de Monaco, pour son texte "Trop longtemps", et le "Prix Armand Lunel", du nom du fondateur du P.E.N. Club de Monaco, est attribué à François Chollet pour sa nouvelle "Finir en beauté".

Les lauréats ont reçu chacun comme trophée, une œuvre d’art en bronze, sculpture en forme de plume, réalisée en série limitée par la plasticienne monégasque Belinda Bussotti, un diplôme, un bon d’achats et une tablette numérique.

La soirée a été particulièrement marquée par la lecture d’extraits de ses œuvres par Marie-Hélène Lafon, et par les analyses littéraires passionnantes qu'elle a su partager avec l’auditoire.

Aussi les échanges ont-ils continué entre la romancière, les lauréats, les membres du P.E.N. Club et les invités lors du cocktail qui a suivi.