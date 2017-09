Visite de la station fantôme du métro réservée au cinéma

Station fantôme.mp3 (1.3 Mo)



Au programme de ces journées: plus de 17.000 monuments ouverts au public et 26.000 animations autour de la jeunesse et du patrimoine proposées en métropole et en outre-mer.



Côté 7e art, la bonne surprise vient de la RATP qui ouvrira en exclusivité l'accès à la station parisienne "fantôme" réservée aux tournages, habituellement fermée au public; car si tout le monde l'a déjà vue sur grand écran, personne ne l'a empruntée depuis 1939.



Chaque jour, des milliers de voyageurs transitent par la station Porte des Lilas sans se douter que derrière une porte grise se cache une autre station, véritable plateau de cinéma où se tournent en moyenne cinq films par an. De Sophie Marceau en résistante pointant un fusil vers un responsable SS dans "Les femmes de l'ombre", à Meryl Streep empruntant une rame des années 1960 dans "Julie et Julia" en passant par Mathieu Kassovitz ramassant des fragments de photos d'identité dans "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain", toutes ces scènes ont été tournées là. " Le métro est une source d'inspiration pour les réalisateurs. Il situe tout de suite l'action dans Paris, il illustre la vie quotidienne des Parisiens ", nous confirme Karine Lehongre-Richard, chargée des tournages cinémas à la RATP.