Visite des coulisses du film "Dunkerque"

Jusqu'au 31 juillet 2018, le FRAC (Fonds régionaux d'art contemporain) accueille une exposition consacrée aux décors du film organisée en trois thématiques: l'opération Dynamo au cinéma et à la télévision, les décors du film et les techniciens du cinéma ainsi que le témoignage de figurants.



Plus qu'un film, le blockbuster de Christopher Nolan est une véritable expérience qui ne pouvait se terminer avec la sortie du film. L'exposition permet de revivre l'expérience du long-métrage ainsi que celle, plus authentique, de la bataille militaire. "C'est aussi un coup de projecteur mondial et une publicité que nous n'aurions jamais pu nous payer" , explique le maire de la ville, Patrice Vergriete. Des camions militaires, une maquette d'un bateau hôpital, des barricades... Voici des éléments de décor qui entraineront les visiteurs de l'autre côté de l'écran. Avant le tournage du film, la mairie représentée par l'adjoint au maire chargé du Développement économique et touristique, a demandé à la Warner l'autorisation de conserver les décors qui lui appartenaient. Depuis le tournage du film, ces éléments ont été conservés au FRAC pour la plupart des maquettes, dans des entrepôts mis à la disposition de la ville par le grand port maritime de Dunkerque. Jean-Yves Frémont, l'adjoint au maire a déclaré que "l'intérêt, c'est de montrer comment se fabriquent ces décors. Cela a été un moment très important pour le territoire. Et on s'est dit, ça peut être utile de montrer les métiers qu'il y a derrière. Que ce soit de la métallerie, du bois, de la décoration en tant que tel..." .