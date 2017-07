WEC 2017 Round 4: 6 heures du Nurburgring

Nelson Panciatici s’est bien préparé pour cette course avec une grosse séance au simulateur ellip6 avec son ingénieur Thomas, mais aussi en remportant, au volant de la LMP3 du Duqueine Engineering, les 4 heures de Dijon comptant pour le championnat VdeV. La trêve a semblé longue à Nelson qui était impatient de retrouver le volant de son Alpine A470: "J’ai trouvé le temps long mais les affaires reprennent et je suis vraiment content d’aller au Nurburgring, un circuit que j’apprécie beaucoup. Je me suis bien préparé, que ce soit au niveau physique ou du pilotage car je sais que cela va être difficile par rapport à la concurrence. Si nous voulons un podium il va falloir être irréprochable dans tous les domaines, que ce soit au niveau du pilotage, dans le trafic ou en stratégies!"



Cette course importante pour Alpine et l’équipe Signatech-Alpine Matmut a visé la victoire avec un Nelson Panciatici qui a apporté, comme d’habitude, sa contribution.