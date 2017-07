Wimbledon, quand tradition rime avec prestige

Wimbledon.mp3 (744.08 Ko)



Avec l’Open d’Australie, Roland Garros et l’US Open, Wimbledon est l’un des quatre tournois phares de la planète constituant le Grand Chelem. Créé par une société à part entière en 1877, l’AELTC (The All England Lawn Tennis & Cricket Club Ltd), Wimbledon est tout d’abord un club de tennis pour se divertir entre amis. Très vite, la notoriété du club londonien prend de l’ampleur et Wimbledon devient une véritable légende dans l’histoire du tennis. McEnroe, Agassi, les sœurs Williams, Federer, Nadal… les plus grands joueurs de l’histoire ont tous foulé le gazon londonien. Près de 500.000 spectateurs s’y rendent chaque année.



Tradition et prestige. Telles sont les deux caractéristiques essentielles de ce tournoi historique, le plus ancien du monde. Son gazon, ses traditionnelles fraises à la crème dégustées pendant les matchs et l’invariable dress-code blanc pour les joueurs sont devenus les symboles vivants de ce rendez-vous annuel incontournable du tennis mondial.



Autre tradition du fameux tournoi, son partenariat avec la BBC, qui rediffuse les matchs depuis maintenant 90 ans à la radio, et 50 ans à la télévision. Autre élément lié à son prestige, son prize money conséquent - le plus élevé de tous les tournois de tennis! - avec un montant record de 31,6 millions de livres (soit environ 37 millions d’euros) pour l’édition 2017. Les vainqueurs toucheront 2,2 millions de livres. La finale aura lieu le 16 juillet 2017.