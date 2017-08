Budgets étudiants au meilleur coût

L’époque est aux classements, chaque semaine nous en apporte au moins un. Cette fois, il s’agit des villes européennes où les étudiants peuvent vivre avec moins de 500€ par mois. L’enquête a été réalisée par la plateforme de logements étudiants Uniplaces. Un classement des 15 villes les plus abordables a été établi en tenant compte de trois postes de dépenses, logement, transports et alimentation. L’Europe centrale et le Portugal se détachent nettement. On peut vivre avec moins de 500€ mensuels à Prague, Porto, Varsovie, Lisbonne et Budapest. Dans cette dernière ville, un étudiant peut même espérer s'en tirer avec 360€ par mois. A titre de comparaison, il faut dépenser 1.124€ à Londres où chaque poste d'Uniplaces coûte davantage que partout ailleurs. Et dans le registre festif, on peut signaler qu'une ne pinte de bière coûte entre 1,30€ à Budapest et Prague et 6€ à Paris...