De quoi est vraiment mort Chopin?

On se pose encore la question et naturellement quelques chercheurs veulent aussi en savoir davantage. Ils sont aidés en cela par le cœur du célèbre compositeur gardé dans un flacon de cristal rempli de liquide aidant à la conservation. Frédéric Chopin s’est éteint à Paris le 17 octobre 1849 et son décès a été attribué à la tuberculose, même si depuis 2008 on évoque d’autres causes. Il était né le 22 février 1810 à Zelazowa Wola près de Varsovie.

Des chercheurs polonais se sont donc penchés avec des techniques modernes sur le cœur de Chopin, placé dans un pilier de l’église Sainte-Croix de Varsovie. Selon le professeur Michal Witt, spécialiste de génétique moléculaire, il est hautement probable qu'il s'est agi de tuberculose. Les chercheurs n’ont pu examiner que des photos de haute résolution car les autorités ont interdit l'ouverture du flacon par crainte de voir son contenu définitivement perdu. Les conclusions seront publiées en février 2018 dans la revue American Journal of Medecine. Witt tient à indiquer que sans test ADN, il n'est pas possible d'exclure complètement la possibilité d’une mucoviscidose. On sait d’après des documents que Chopin adulte ne pesait pas plus de 40 kg pour 1m70, ce poids réduit est un symptôme de la mucoviscidose. "Mais la possibilité qu'il se soit agi de tuberculose plutôt que de mucoviscidose est de loin plus forte", selon Witt.

Frédéric Chopin a été enterré au cimetière parisien du Père-Lachaise, sa tombe est dominée depuis 1850 par une sculpture due à Auguste Clésinger, qui fut le mari de Solange, fille de George Sand et de son époux le baron Dudevant.