Dormir en prison

Vous en aviez peut-être rêvé. C'est désormais possible sans avoir commis un quelconque délit. Un des sites bien connus de réservation en ligne vous propose au centre des villes, sept hôtels plutôt haut de gamme situés dans des prisons désaffectées. Ceci à des prix fort corrects et souvent dans des pays lointains. Pour l'instant, il s'agit d'un petit nombre d'"hôtels-prisons" mais on peut supposer qu'avec le temps l'initiative sera couronnée de succès et que le "parc" s'étendra. On se rend compte ainsi de ce qu'ont été les lieux de détention au cours du temps. Cependant que les voyageurs habitués au confort se rassurent, tous ces établissements sont équipés de wifi et téléviseurs, on y trouve salles de sport, bars et restaurants dans des décors évoquant parfois l'univers carcéral. Il arrive que les barreaux aux fenêtres ou les portes grillagées aient été conservés, ailleurs les repas sont servis par le passe-plats.

Actuellement, on peut réserver à l’hôtel Het Arresthuis de Roermond au sud-est des Pays-Bas; à l'Hotel Katajanokka d'Helsinki, une prison rénovée datant de 1837; au Four Seasons Sultanahmet d'Istanbul face à la basilique Sainte-Sophie; à l'Alcatraz Hotel Am Japanischen Garten de Kaiserlautern en Rhénanie-Palatinaten, il sera possible d'y dormir dans les lits d’origine, fabriqués par d’anciens prisonniers; au Långholmen Hotell de Stockholm où le musée From Crime to Chains propose une exposition sur l’histoire de cette ancienne maison d’arrêt du XIXe siècle; à l'hôtel The Old Mount Gambier Gaol dans l’État d'Australie méridionale où on peut séjourner dans une cellule ou dans le bureau d'un ancien gardien; au cœur de la vieille ville de Boston The Liberty Hotel offre un confort raffiné et de certaines suites une vue sur la rivière Charles… Voilà de quoi assouvir tous les fantasmes et constituer un stock d'histoires palpitantes à raconter au retour!