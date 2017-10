Les marbres du Parthénon vont rester à Londres

Depuis de nombreuses années, les sculptures en marbre saisies au tout début du XIXe siècle par l’ambassadeur britannique à Constantinople Thomas Bruce, 7e comte d'Elgin, sont au centre d'une querelle entre la capitale britannique et Athènes. Ces sculptures sont exposées au British Museum depuis 1816. Et la Grèce réclame en vain leur retour surtout depuis 1983, début d'une campagne lancée par Mélina Mercouri, actrice, puis ministre de la Culture. La Commission européenne par la voix de son commissaire à l’Éducation et à la Culture Tibor Navracsics répond d’une façon qui laisse peu d'espoir quant à leur retour. Et ce ne sont pas les protestations de personnes connues qui changeront le cours des choses, comme George Clooney ou Liam Neeson, qui parle de "vol" lors d'une interview à la télévision grecque, allant jusqu’à déclarer: "Les Anglais doivent renvoyer les marbres en Grèce, point final. Qu'ils les ramènent à l'endroit où ils les ont pris" . Ni la demande ferme de restitution de l‘Unesco… Le député européen Stélios Koúloglou, élu du parti Syriza au pouvoir, avait demandé à la Commission dans une question écrite si, avant le Brexit, elle comptait récupérer ces frises du Parthénon auprès du Royaume-Uni.

Les Grecs se tirent de ce refus avec une plaisanterie, la Commission ne peut rien faire pour les marbres du Parthénon parce qu'ils sont trop vieux… allusion à des directives dont une précisant qu’elle ne s'applique qu'aux biens ayant quitté leur pays d'origine à partir du 1er janvier 1993.

Un récent sondage YouGov réalisé pour le Times a révélé que seulement un quart des Britanniques jugeaient que les sculptures devaient rester à Londres, la moitié estime qu'elles devaient être restituées à la Grèce, le reste des sondés étant indécis.