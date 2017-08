Les scandales alimentaires ont aussi du bon…

Ils défraient périodiquement la chronique, on nous assure à chaque fois que c'est bien le dernier et qu'on va y mettre bon ordre. Et cela recommence un peu plus tard avec d'autres aliments… Mais ce que l'on ne souligne pas assez, c'est qu'à chaque fois apparaissent de nouveaux mots qui viennent enrichir notre vocabulaire...

C'est ainsi qu'en 2013, à l'occasion de la découverte de ces lasagnes farcies au cheval de provenance douteuse, est apparu le terme minerai, qui entrait dans la composition des plats cuisinés, et qu'on le fabriquait à partir de viande qui ne trouverait pas preneur à l'étal d'un boucher… Au dire même d'experts, naguère on eût jeté cette "viande" à la décharge et on n'aurait pas osé en donner à son chat! Puis, le temps a passé et on a oublié…

Et voilà qu'avec le scandale des œufs contaminés à l'insecticide Fipronil apparaît un nouveau mot "ovoproduit", il désigne une transformation agroalimentaire dérivée: on casse des œufs de qualité médiocre dans une casserie, et le résultat obtenu se retrouve en vrac dans des citernes de 25 tonnes… On salive en pensant aux succulents desserts, pâtes alimentaires ou pâtisseries que tout cela donnera!

Mais il n'y a pas que notre vocabulaire qui s'enrichit, nos connaissances scientifiques ne sont pas en reste. On a enregistré depuis longtemps tous ces termes qui figurent au dos des produits et qui nous renseignent sur leur composition, les épaississants, les gélifiants, les stabilisants ou les émulsifiants…

N'est-ce donc pas extraordinaire de s'instruire rien qu'en mangeant? On en viendrait presque à plaindre ces ancêtres qui consommaient des aliments tout simples et tout naturels sans se poser de questions…

Jeanne Voisin