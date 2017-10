Pluie de prix à Monaco

Jeudi 5 octobre 2017, à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, était proclamé le palmarès des Prix 2017 de la Fondation Prince Pierre de Monaco, pour sa 51e édition, en présence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, présidente de la Fondation.

Le Prix littéraire, doté de 15.000€. a été attribué à Michel Tremblay pour l'ensemble de son œuvre. Grande figure de la francophonie au Québec, il a abordé tous les domaines, conteur, adaptateur, traducteur, scénariste, parolier, librettiste, metteur en scène et auteur dramatique. Et a à son actif 11 romans, un recueil de contes, 3 recueils de nouvelles, 26 pièces de théâtre, traduites en plus de 26 langues, 3 comédies musicales, 7 scénarios de films, 17 traductions et adaptations et même un livret d'opéra.

Blandine Rinkel qui écrit pour divers médias, a reçu la Bourse de la découverte, dotée de 12.000€, qui récompense un jeune auteur francophone pour son premier ouvrage de fiction, "L’abandon des prétentions".

Le Coup de cœur des lycéens, doté de 6.000€ a été décerné par un jury de lycéens de la Principauté à Gilles Marchand, pour "Une bouche sans personne".

Le Coup de cœur des jeunes mélomanes est revenu à Admir Shkurtaj pour son opéra "Katër i Radës - Il Naufragio".

Quant au Prix pour un essai critique sur l’art contemporain, il a été attribué à Shanay Jhaveri, pour son article "As visible from the outside filmmakers and India".