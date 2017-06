Un bibliothécaire pas comme les autres…

José Alberto Gutiérrez, 54 ans, conduit un camion-poubelle dans les rues de Bogotá depuis plus de 20 ans. Et au cours de toutes ces années, il a récupéré des quantités de livres. Ce qui l'a amené à transformer sa maison en bibliothèque gratuite et lui a valu le surnom de "seigneur des livres". Tout a commencé en 1997. Il a fait alors une découverte "merveilleuse" qui a changé sa vie: "Je me suis rendu compte que des gens jetaient des livres à la poubelle et j'ai commencé à les récupérer" . Pour lui, les livres ne sont pas des biens de consommation comme les autres et n'ont pas de date de péremption.

Avec le temps, la demeure familiale a accueilli toutes sortes d’œuvres dont naturellement celles de Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature 1982. Les voisins sont venus les emprunter pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs. En 2000, aidé par son épouse Luz Mery Gutiérrez et leurs trois enfants, il a fait des 90 m2 de son rez-de-chaussée une bibliothèque gratuite qu'il a baptisée "La force des mots". Des bénévoles sont alors venus offrir leurs services et comme de nombreux ouvrages étaient en mauvais état, Luz Mery couturière de son état, les a réparés.

"La force des mots" est maintenant connue en Amérique du Sud et José Alberto est invité à de grands salons du livre comme ceux de Bogotá, de Santiago du Chili ou de Monterrey au Mexique. Les donations arrivent de nombreux endroits et la bibliothèque comporte plus de 25.000 volumes. Aussi, la famille Gutiérrez parcourt-elle les régions défavorisées de Colombie et distribue des livres dans les écoles.

Bogotá la capitale de la Colombie qui compte 8,5 millions d'habitants ne dispose que de 19 bibliothèques publiques.