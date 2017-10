Un portrait du roi de Rome au château de Fontainebleau

Vendredi 29 septembre 2017 à Drouot, une foule de collectionneurs se pressait pour pouvoir emporter la miniature de Jean-Baptiste Isabey représentant le portrait du fils de Napoléon 1er et de Marie-Louise d'Autriche épousée en avril 1810. Le duc de Reichstadt y apparaît en habit bleu, dans un cadre en bois doré. La miniature signée et datée 1816 a été adjugée 43.750€, frais compris, et a rejoint les collections du château de Fontainebleau. Un billet manuscrit accompagnait la miniature: "Mlle Bartholdi a l'honneur de saluer Monsieur Isabey et le prévient qu'elle ne pourra pas avoir le plaisir de se rendre chez lui aujourd'hui, étant très enrhumée depuis hier. Elle est peinée de déranger les projets de Monsieur Isabey et elle le prie d'avoir la bonté de lui faire dire s'il pourra la recevoir demain à trois heures. / Mercredi matin" . Elle est parvenue jusqu'à nous grâce aux descendants de Louise-Charlotte Le Tellier de Montmirail, devenue par son mariage en 1780 avec Pierre de Montesquiou-Fezensac, comtesse de Montesquiou-Fezensac. En 1809, le comte est nommé grand chambellan de France. Sa femme, dite "Maman Quiou", fut la gouvernante officielle du roi de Rome, plusieurs nourrices et deux sous-gouvernantes l’assistaient. Le docteur Bourdois veillait quotidiennement sur la santé du prince impérial. Corvisart, médecin personnel de l'empereur, était consulté pour les cas graves. Le prince, né le 20 mars 1811, mourut de tuberculose, le 22 juillet 1832, au palais de Schönbrunn, à Vienne. Il suscite encore beaucoup d’intérêt si l’on en juge par la pièce "L'Aiglon" écrite en 1900 par Edmond Rostand et par les six layettes de cet enfant impérial qui ont été adjugées 11.000€ lors d’enchères.