Une manifestation qui ne manquait pas de chien

Dans l’après-midi du samedi 26 août 2017, il y avait affluence au parc Ganei Yehoshua de Tel Aviv. On y célébrait la deuxième édition de "Kelaviv", la fête annuelle des chiens, organisée par la municipalité. Le mot est d’ailleurs formé sur l’hébreu "Kelev" qui signifie chien et Tel Aviv. Ces chiens et leurs propriétaires pouvaient emprunter le long tapis rose longeant le fleuve Yarkon et découvrir une large gamme de produits et de services canins d’excellente qualité, alimentation respectueuse de l’environnement, programmes de remise en forme, spas pour chiens et shampoings de la mer Morte, adaptés à tous les types de pelage. Étaient également présentés des lits en bois et des quantités de jeux ainsi que toutes sortes de friandises adaptées au système digestif des canidés. Des photographes se chargeaient de fixer pour l’éternité des familles posant avec leur meilleur ami. Un dessinateur croquait ces fidèles compagnons et vendait les dessins à leurs propriétaires émus.



Cet événement coïncidait avec la journée nationale du chien aux États-Unis, qui existe depuis 2004 pour fêter ces animaux et encourager leur adoption. Une "rue de l’adoption" permettait de découvrir les annonces de chiens actuellement pensionnaires de refuges, ainsi que de chiots en quête d’une famille d’accueil. 30.000 chiens résident à Tel Aviv et la municipalité fait tout son possible pour assurer leur bonheur, c’est ainsi que des dizaines de parcs sont à leur disposition et plusieurs plages leur sont ouvertes.