Une nouvelle sauvée de l’oubli et de l’ouragan C’est ce qui est arrivée à la première nouvelle d'Hemingway. Il l’avait écrite à l’âge de dix ans et elle avait été retrouvée en Floride. Les 14 pages du carnet contiennent, en plus de cet écrit, de nombreuses notes sur la grammaire et la ponctuation ou quelques vers. Des pages commencent par: "Nous partons en voyage en Europe" , avec la date, 8 septembre 1909. La découverte en a été faite en mai 2017 dans les archives de la famille Bruce, des amis d’Hemingway. Mary Welsh Hemingway, quatrième et dernière femme du romancier, avait passé des années à rassembler les lettres, carnets et manuscrits inachevés de son époux et leur en avait confié une partie à Key West en Floride. Cette première œuvre de fiction de l'auteur américain aurait pu disparaître lors du passage de l'ouragan Irma.

Le 27 septembre 2017, Sandra Spanier est retournée à Key West accompagnée de l’écrivain et historien américain Brewster Chamberlin. Partout des décombres et des arbres déracinés sur les routes mais la maison de l’écrivain est intacte, ainsi que le carnet contenant la nouvelle. Sandra Spanier rappelle que lorsque l'écrit avait été découvert, elle pensait qu’il s’agissait d’un carnet de route ou de voyage du jeune Hemingway. En rendant visite à Brewster Chamberlin, elle comprend que l'auteur du "Vieil homme et la mer" et de tant d’autres romans à succès, n'a jamais effectué ce voyage en Europe. L’historien confie "J’ai été extrêmement surpris. C'est quelque chose d'extraordinaire, ni plus ni moins que la première incursion d'Hemingway dans la fiction, à l'âge de dix ans!" .

Naturellement le style n'est pas encore celui de l’écrivain que l’on connaît mais déjà, paraît-il, certains éléments sont déjà présents. L’ami Bruce, chez qui le carnet était déposé voudrait le vendre. "Il mérite d'être dans un endroit où l'on pourra l'étudier" , dit-t-il. Colette Dehalle

