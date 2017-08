Une photo qui vaut son pesant d'or

L'un des tirages de la célèbre photographie représentant Albert Einstein en train de tirer la langue et signé de sa propre main a été vendu jeudi 27 juillet 2017 à Los Angeles. Il s'est enlevé pour 125.000$ à l'hôtel de vente Nate D. Sanders.

Le cliché avait été réalisé le 14 mars 1951 par le photographe intérimaire Arthur Sasse de l'agence United Press International, lors de la soirée organisée pour le 72e anniversaire du célèbre prix Nobel de physique 1921 à l’Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton, New Jersey. Quelques années plus tard Einstein s'expliquait: "Cette pose révèle bien mon comportement. J'ai toujours eu de la difficulté à accepter l'autorité et, ici, tirer la langue à un photographe qui s'attend sûrement à une pose plus solennelle, cela signifie que l'on refuse de se prêter au jeu de la représentation, que l'on se refuse à livrer une image de soi conforme aux règles du genre".

La photographie est bien connue, a été vue partout et détournée pour s'adapter à maintes situations. Elle aurait tellement amusé Albert Einstein qu'il en a commandé neuf copies au photographe.

L'acheteur du 27 juillet 2017 à Los Angeles n'a pas souhaité que son nom soit communiqué et les bénéfices de cette vente seront reversés à l'Université hébraïque de Jérusalem. Décision qui obéit aux dernières volontés du savant. En effet, à sa mort le 18 avril 1955, Albert Einstein qui avait été gouverneur non-résident de cette institution, lui a légué tout son patrimoine et aussi son droit à l'image ainsi que ses archives.

L’anniversaire d’Einstein est toujours célébré le 14 mars à Princeton, sous le nom de "Pi Day" car cette date 14/3 correspond à 3,14, les trois premiers chiffres de la constante mathématique pi ou π.