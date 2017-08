Vacances à bon marché

Les Anglais les ont inventées… Et les hôteliers espagnols en font les frais, ce qui se chiffre pour eux en millions d'euros. Aussi ont-ils décidé de se défendre contre les plaintes pour intoxication alimentaire émanant de touristes britanniques. Plaintes fausses pour 90% d'entre elles et encouragées par des sociétés spécialisées qui promettent aux plaignants des indemnisations de plusieurs milliers de livres. Et les abordent même quasiment à la porte des complexes touristiques. On a même vu en 2016 à Tenerife aux Canaries, une ambulance portant l'inscription "Clinique des plaintes" qui invitait à déposer… Et comme les Britanniques sont les touristes les plus nombreux en Espagne, on comprend que les hôteliers soient mécontents.

Pour la saison 2016-2017, qui n'est pas encore terminée, plus de 10.000 plaintes ont déjà été déposées, contre seulement 600 en 2015-16. De son côté, l'Association britannique d'agents de voyage, a lancé une campagne "Stop sickness scams", "Arrêtez la fraude sur les maladies", attirant l'attention sur le fait, qu'à la longue ces escroqueries seront payées par tous, car elle renchériront les prix des voyages.

Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a mis en garde les touristes, les prévenant que de fausses plaintes pouvaient entraîner des poursuites pénales. La police a d'ailleurs arrêté en juin un Britannique soupçonné dans l'île de Mallorca, aux Baléares, d'avoir encouragé des touristes à déposer de fausses plaintes. Et les agents de voyages du Royaume-Uni indiquent que certains complexes touristiques menacent de ne plus vendre de forfaits "tout compris" aux Britanniques.