L’illettrisme en France

Il désigne un manque de maitrise d’une langue en particulier, permettant de faire face aux exigences sociales, professionnelles, culturelles et personnelles. Les causes sont nombreuses et les conséquences très handicapantes.



Il est déterminé à partir de quatre compétences: savoir communiquer avec les autres par le langage oral et écrit, être capable de compter, être en capacité de se repérer dans le temps et dans l’espace. Trois niveaux sont distingués: les personnes qui ne savent pas lire, les personnes qui savent lire mais qui sont incapables de productions écrites compréhensibles et les personnes qui savent lire et écrire mais avec un très grand nombre d'erreurs.



Ce fléau, remonté dans les années 1990 grâce aux résultats des tests de lecture effectués par de jeunes adultes durant leur participation à la JAPD (journée d’appel à la préparation à la défense) a suscité une étude sociologique en la matière. Neuf structures expérimentales réparties aux quatre coins de l’Hexagone sont alors montées entre 2003 et 2008.



Devenue une priorité nationale établie par le gouvernement, l’Éducation nationale qui s’appuie sur de nombreux partenaires (ANLCI, AFEV, APFEE, la ligue de l’enseignement…) est mobilisée pour les enfants scolarisés. Concernant les "décrocheurs" elle est réalisée par l’intermédiaire de plateformes d’appui et de suivi (PSAD). Quant aux salariés ou aux demandeurs d’emplois, ils peuvent bénéficier de formations prises en charge par les OPCA (organisme paritaire collecteur agrée) ou le Pôle emploi.