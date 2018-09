La crèche parentale, un investissement qui a du sens

D’une capacité d'accueil inférieure à celle des crèches municipales (maximum 25), l’ouverture de ces structures de type association de loi 1901 pour la plupart, est subordonnée à une autorisation délivrée par le président du conseil général après avis des services de protection maternelle et infantile.



Financés par la CAF, la direction de la petite enfance et dans une moindre mesure par les parents, chaque année un budget prévisionnel ainsi qu’un rapport doivent être transmis aux partenaires économiques afin de justifier l’ensemble des dépenses engagées.



Les parents devenant membres actifs sont responsables de la gestion de la crèche et participent au fonctionnement en choisissant un poste à leur arrivée. Qu’il s’agisse du bureau de l’Association (président, trésorier, secrétaire…) ou de commissions spécifiques à chaque établissement (pédagogie, relations humaines, hygiène de vie…) l’ensemble des familles aura des tâches à réaliser, des permanences à effectuer à tour de rôle, la responsabilité d’élaborer un projet pédagogique et le règlement intérieur ainsi que d’apprendre à "manager" et à travailler aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le domaine de la petite enfance.



Encadrées par un responsable technique diplômé, épaulé par divers types d’intervenants (éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, psychologue, médecin…), garants de la qualité de l’accueil au quotidien, ces structures prennent en charge des enfants âgés de 2 mois à 4 ans de manière régulière et/ou occasionnelle.



Les locaux conformes aux normes de sécurité exigées pour les établissements recevant un public de moins de six ans sont aménagés de façon à favoriser l’éveil des bambins. La coopération entre les différents acteurs garantie la richesse du projet. Si la crèche est avant tout un lieu d’accueil pour les jeunes enfants, elle offre aussi un espace de convivialité et de partage de valeurs éducatives parents-professionnels.