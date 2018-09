La randonnée, une activité physique plutôt en vogue

Souvent associée à la convivialité, c’est aussi un moyen de découvrir les sites de la région traversée. Deux catégories sont distinguées, les "vrais randonneurs" et ceux dont elle se rapproche plutôt de la promenade. Les "consommateurs" sont des personnes qui pratiquent généralement d’autres activités culturelles et sportives, se situant dans la tranche d’âge 35-64 ans, qui vivent dans des zones urbaines, appartenant à une catégorie socio-professionnelle plutôt aisée, attachés aux valeurs du tourisme responsable et durable.



Philippe, passionné par ce sport depuis de nombreuses années, donne son ressenti et met en avant les raisons de son grand engouement. La toute première fois, c’était il y a une vingtaine d’années, dans le Périgord, qu’il avait choisi pour son coté sauvage (les forêts de chênes, les rives de la Dordogne…) et culturel (les grottes de Lascaux, le château de Monbazillac…), il a marché des heures durant et a profité de la gastronomie locale.



Pour lui, la randonnée c’est un moyen de se ressourcer, de s’oxygéner et de faire le point. Malgré son attachement à la vie citadine, il ressent le besoin d’être au calme, à la campagne, pour se sentir bien. Seul ou en compagnie de 2-3 amis, c’est plutôt en comité restreint qu’il profite de cette activité physique. Que ce soit en France ou à l’étranger, dans le cadre professionnel ou à titre personnel, il prend le temps de profiter de ses déplacements pour marcher. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à travers la Patagonie et l’Australie, il s’est recentré sur l’Europe.



Mais se sont à présent les régions françaises, qu’il n’a pas pris le temps de découvrir, qui l’attirent. Les objectifs kilométriques ne l’intéressent pas, il souhaite simplement explorer de nouveaux horizons, la culture et l’histoire qui y sont associées, en bref, se faire plaisir.