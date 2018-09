La "sleeve", une méthode pour lutter contre l’obésité

Les individus souffrant de cette maladie, dont l’indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 40 kg/m2, peuvent espérer perdre une quarantaine de kilos en une année grâce à la "sleeve gastrectomie". L’Intervention chirurgicale réalisée depuis 2011, a initialement été développée à titre de première étape, avant de recourir au "bypass gastrique" pour les personnes pesant plus de 150 kg. Avec des résultats à long terme très encourageants, un suivi peu contraignant et des effets post-opératoires indolores, elle présente de nombreux avantages. A moyen terme, la perte de poids estimée est de 60% de l’excès pondéral, cinq ans après l’intervention.



Cette méthode consiste à retirer une grande partie de l’estomac pour former un tube. Les aliments vont être ralentis au moment de leur passage puis être évacués très rapidement dans l’intestin grêle. Elle agit par plusieurs mécanismes: une restriction du volume et du calibre de l’organe, une diminution du taux de ghrêline qui entraine un désintérêt pour la nourriture ainsi qu’une modification de la flore bactérienne de l’œsophage qui a tendance à attirer les patients vers les poissons et légumes verts.



Mathilde, âgée d’une vingtaine d’années souffre d’obésité depuis des années. Cette maladie est un handicap pour elle. Elle a constamment mal aux pieds, au dos, au ventre, elle rencontre des difficultés pour marcher et monter les escaliers. C’est après avoir vu les résultats de cette intervention, plus que satisfaisant, sur l’un des membres de sa famille, qu’elle s’est décidée à sauter le pas. Après un mois d’arrêt maladie planifié suite à l’intervention en question, c’est avec une certaine fierté et un grand sourire, qu’elle annonce avoir "déjà perdu 11 kilos" .