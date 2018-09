Les nouvelles tendances du tourisme

Les premiers résultats 2018 sont supérieurs aux attentes, ils ont même dépassé les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme. Comparativement à l’année dernière, il a augmenté de 4 à 5% (Asie-Pacifique +8%, Europe +7%, Afrique +6%, Moyen-Orient +4%, Amérique +3%).



Activité économique de masse qui ne cesse de croitre, générant de nombreux emplois dans le monde entier, elle nécessite une constante adaptation de l’offre des acteurs de ce secteur aux demandes des voyageurs qui semblent être de plus en plus friands du "tourisme responsable". Ce phénomène, qui bouscule pas à pas l’industrie du "voyage classique", répond à une nécessité de satisfaction des besoins individuels, tout en tenant compte des besoins collectifs.



Elle repose sur deux valeurs fondamentales: le respect de l’environnement et des populations locales (déplacements en groupe restreint, plus humain, plus ouvert à l’autre, moins consommateur, plus respectueux de la Terre). Il s’agit d’un concept dynamique qui évolue dans le temps sous l’effet des pressions exercées et la capacité d’action des différentes parties prenantes. Né dans le courant des années 1980, il a vu le jour dans les milieux naturalistes nord-américains afin d’alerter l’opinion sur les dégâts causés par la fréquentation massive des espaces naturels. Il sera diffusé à la suite du sommet de Rio en 1992, qui déclinera sa problématique de développement durable, au secteur touristique.



Écolabels, journées mondiales pour un tourisme responsable, création de réseaux partenaires…, nombreux sont les moyens qui permettent d’en apprendre plus sur ce nouveau mode de découverte du monde et de faire des choix en connaissance de cause. Même si cette manière de voyager semble surtout plaire à des personnes plutôt éduquées, avec des revenus élevés et en quête d’apprentissage, il séduit un nombre croissant de nouveaux acheteurs.