Sénégal: prostitution face à l'essor du tourisme sexuel

Le tourisme sexuel a toujours existé au Sénégal mais depuis quelques années, cette activité a explosé principalement dans les zones touristiques comme les villes de Dakar, Saly et Mbour. Ici, les "toubabs" sont lucides et savent exactement ce qu'ils viennent chercher. La prostitution au Sénégal a toujours été apparentée à des raisons économiques afin de survivre à la paupérisation même si celle-ci prend une tournure d'enrichissement facile et rapide.



Le Sénégal est l'un des pays les plus stables avec une économie des plus performantes de l'Afrique subsaharienne. Son président actuel, Macky Sall dirige le pays depuis mars 2012. Le mandat présidentiel est passé de cinq à sept depuis le référendum constitutionnel de 2016. Après des décennies de croissance très modeste, le gouvernement a adopté, en 2014, un nouveau plan de développement, le Plan Sénégal émergent (PSE), conçu pour aider le pays à sortir de ce cycle de faible croissance et de progrès insuffisants en matière de réduction de la pauvreté.



Malgré le manque de données statistiques récentes, la Banque Mondiale a révélé qu'en 2010, 46,70% de la population se situe sous le seuil de pauvreté. On constate que les progrès dans la réduction de la pauvreté restent plutôt modeste et continue d'afficher des taux élevés.



En outre, les données relatives au taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 22,70% au premier trimestre 2017, selon l'Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal (ENES).



Cependant, le Sénégal reste un pays touristique et veut faire du tourisme un levier important pour son développement économique et social. Malgré des efforts dans l'augmentation et l'amélioration des structures destinées au tourisme du pays, il subsiste une économie souterraine non négligeable: la prostitution.