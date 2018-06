okDieux et déesses germaniques en Californie

Le San Francisco War Memorial Opera House fait partie avec le Metropolitan Opera de New York et l’Opéra de Chicago, des établissements américains qui comptent le plus dans le monde de l’art lyrique. Il a ouvert ses portes le 15 octobre 1932 avec une représentation de "Tosca" et peut accueillir environ 3.200 personnes. Il ne faut cependant pas croire qu’avant cette date les habitants de San Francisco étaient privés de musique, bien au contraire. De 1851 au tremblement de terre de 1906, on ne compte pas moins de 5.000 représentations qui se déroulaient dans une trentaine de théâtres de la ville accueillant des tournées. Une compagnie fixe avec saison en automne, fut fondée en 1923 grâce au jeune chef napolitain Gaetano Merola. Il fut le premier directeur du nouvel Opéra à partir de 1932 et le restera jusqu’à sa mort en 1953. Déjà en 1935, on y représente "Der Ring des Nibelungen" avec deux interprètes de légende, Kirsten Flagstad et Lauritz Melchior. En 1972, nouvelle représentation dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement, avec Birgit Nilsson et Jess Thomas. En 1985, Nikolaus Lehnhoff propose une nouvelle production.



Des pléiades de grands chanteurs européens se sont produits au San Francisco War Memorial Opera House et de nouveaux talents américains s’y sont développés tels Deborah Voigt, Joyce Di Donato, Susan Graham ou Thomas Hampson entre autres. Plusieurs œuvres y furent créées, notamment "The Dangerous Liaisons" de Conrad Susa en automne 1994 ou "A Streetcar Named Desire" d’André Previn en septembre 1998. Il a aussi connu des événements d’un tout autre ordre, en 1945 la charte des Nations Unies y a été signée. Après le tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, quelques travaux lui assurent davantage de protection contre les secousses sismiques.



Le spectacle que présente l’Américaine Francesca Zambello, en coproduction avec le Washington National Opera de Washington n’est pas vraiment une nouveauté à l’Opéra de San Francisco. Il y a déjà été donné en 2011, puis en 2016 à Washington, production qui fut qualifiée en son temps d’ "audacieusement contemporaine" par le New York Times. Mais elle revient après avoir subi quelques transformations. Le metteur en scène Francesca Zambello dont on ne compte plus les réalisations sur les plus grandes scènes mondiales, insiste d’ailleurs sur le fait que depuis 2011, le monde a radicalement changé en ce qui concerne la politique, les problèmes sociaux, le sexe ou les problèmes raciaux. Dans sa lecture de la "Tétralogie" il est fait allusion à des événements majeurs de l'histoire des États-Unis, cela semble tout naturel. Comment lorsqu’il s’agit d’or comme il en est question dans la "Tétralogie", ne pas songer à la Californie, puis ensuite au capitalisme et à ses conséquences. Et Francesca Zambello de préciser: " Depuis la réalisation du Ring en 2011 et en 2016 à Washington, DC, j'ai trouvé que l’approche du sujet doit être encore plus contemporaine. Les grands thèmes généraux de la nature, de l'amour, du pouvoir et de la corruption de l'Anneau résonnent à travers le passé de l'Amérique et hantent notre présent. J’ai beaucoup réfléchi à cette question et je trouve que j'ai davantage mis l'accent sur le rôle de la famille et le pouvoir de la rédemption à travers tous les personnages féminins ".



Ce n’est pas une mince entreprise de programmer les quatre opéras qui composent le "Ring". Et Matthew Shilvock, directeur général de l’Opéra de San Francisco depuis le 1er août 2016 ne manque pas de le souligner: " S’il y a une entreprise artistique qui montre l’engagement d’une compagnie d'opéra, c'est bien l'"Anneau" de Wagner. L’Opéra de San Francisco entretient un lien particulier avec cette œuvre et c'est un grand privilège pour nous tous de le produire sur notre scène une fois encore. Cette œuvre monumentale permet toujours de nouvelles interprétations ".



Elle se compose de quatre opéras, un prologue, "Das Rheingold (L’Or du Rhin)", et trois "journées", "Die Walküre (La Walkyrie)", "Siegfried" et "Götterdämmerung (Le Crépuscule des dieux)". Environ 17 heures de spectacle, des chanteurs exceptionnels, une bonne trentaine de personnages, plus de 100 instruments dans la fosse et presque une centaine de thèmes différents, les fameux leitmotiv.



Le compositeur l’a élaborée à partir de 1848 et elle a été créée les 13, 14, 16 et 17 août 1876 sous la direction de Hans Richter, au tout nouveau Festspielhaus de Bayreuth. S’y affrontent deux familles rivales, l’une descendant du dieu Wotan, l’autre du nain Alberich, elles vont tout faire pour récupérer l’or du Rhin forgé en anneau. Siegfried, descendant de Wotan y parviendra. Mais cet anneau est maudit et ceux qui veulent s’en emparer courent à leur perte. Le compositeur qui a aussi rédigé les livrets, on parlera de "Gesamtkuntswerk (œuvre totale)", s’inspire surtout de deux récits consacrés à la légende de Siegfried et qui datent des XIIe et XIIIe siècles ainsi que de sagas islandaises. Il y a ajouté ses propres convictions philosophiques, fruit de ses nombreuses lectures et de son expérience politique.