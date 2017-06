33e Fête du Cinéma

Parmi les nombreux films à l’affiche durant cette 33e édition, la nouvelle génération française va se faire remarquer avec plusieurs comédies, comme "Mon poussin" avec Thomas Soliveres, révélé dans "Intouchables" en 2011. Le duo incontournable de l’émission Quotidien, Eric et Quentin, va quant à lui faire ses premiers pas au grand écran avec le film de Stéphane Kazandjian "Bad Buzz".



C’est toute une génération de youtubeurs qui sera également présente dans les salles de cinéma avec "Le manoir", une comédie horrifique de Tony T. Datis. Les amateurs de blockbusters ne seront pas en reste avec "Transformers 5: The Last Knight" de Michael Bay et "La momie" avec Tom Cruise. De très beaux documentaires permettront des moments d’évasion, comme "Rencontres en Guyane" de Xavier Gayan, tourné quelques années avant la crise du printemps 2017. Le réalisateur français Cédric Klapisch - qui a su marquer toute une génération avec "L'auberge espagnole" et "Les poupées russes" - revient également avec "Ce qui nous lie", une comédie dramatique qui nous plonge au cœur du vignoble bourguignon. Mais cette liste non exhaustive des films à l’affiche durant la Fête du Cinéma montre une chose: il y en aura pour tous les goûts!